Российским больницам разрешили брать лекарства у благотворительных фондов и пациентов

Министерство здравоохранение изменило правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь больницам разрешили использовать лекарства, купленные для курса лечения пациентами или благотворительными фондами.

Ранее медицинские организации в России не могли лечить в стационарах препаратами, которые приобретали фонды или пациенты, в противном случае им грозил штраф, пишет «Коммерсант». Размер финансовой санкции в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, проблема легализации личных препаратов пациента в стационарах стояла давно и «очень остро». В первую очередь это актуально для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и «многих других». Таким образом, возникало противоречие – с одной стороны, в фонде ОМС не хватало средств, с другой – перекрывались пути применения лекарств из альтернативных источников.

«Некоторых лекарств нет в аптеках, некоторые входят в перечень ЖНВЛП, но по другому заболеванию, получить его бесплатно человек не может. Бывает, что регионы не хотят покупать препарат или ведут долгие торги, тогда подключаемся мы, чтобы не терять времени»,– объясняет директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова. При этом фондам необходимо подписывать договор с аптекой лечебного учреждения, на оформление документов уходит до трех недель. «Зачастую у пациентов нет этого времени. Были случаи, когда врачи отказывались принимать препарат, если мы предлагали купить его по той же схеме, но заказчиком была бы не аптека, а сам больной», – рассказала Кафланова.

Впрочем, полную легализацию препаратов в стационарах поправки обеспечить вряд ли смогут. «Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги – работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента», – отмечает Жулев. Например, известны случаи, когда регион устанавливал тариф на использование в условиях стационара личных лекарств больных.

Другие эксперты полагают, что поправки «стратегически ничего не изменят». По мнению президента всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лидии Матвеевой, Минздрав и ФОМС знали, что пациенты и врачи находили способы вводить препараты в обход законодательства. При этом у фондов есть лицензия на фармацевтическую деятельность, а в каких условиях пациенты хранят лекарства, непонятно – это и была одна из причин, почему стационары не принимали их препараты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.21

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