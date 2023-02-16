На российской границе усилили санитарный контроль из-за вспышки вируса Марбург

Роспотребнадзор усиливает меры санитарного контроля в связи со вспышкой одного из наиболее опасных в мире вирусов Марбург в Африке. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее подтверждено девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость вирусом Марбург.
«Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали россиянам учитывать эту ситуацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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