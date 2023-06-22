В России подскочил спрос на успокоительные в период ЕГЭ

Траты россиян на успокоительные и глицин выросли до 472 млн рублей на фоне Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек. В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 млн ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 млн рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 млн упаковок глицина на 89,9 млн рублей», – сообщил оператор системы маркировки «Честный знак».

Кроме того, объем продаж растительных успокоительных вырос на 16% в упаковках и на 17% в деньгах. «Если же говорить об успокоительных на растительной основе, то в среднем в сутки их в нашей стране покупают 191,7 тысячи упаковок на сумму 13,6 млн рублей. В период ЕГЭ этот показатель составил 224 тысячи упаковок на 15,9 млн рублей в день. Всего же в этот период было продано 5,4 млн упаковок таких средств на 382 млн рублей», – говорится в сообщении.

Аналитики считают, что после завершения экзаменов спрос на глицин и успокоительные препараты вернется к нормальным значениям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»