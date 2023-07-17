российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 08:52 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В Египте произошла вспышка неизвестной болезни

Минздрав Египта сообщил о неизвестной болезни среди деревенских жителей к югу от Каира. На место выехали специалисты для прояснения ситуации.

Вспышка произошла в деревне Эль-Аликат в провинции Кена. У заболевших наблюдается высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. В настоящее время известно о порядка 200 инфицированных.

«Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды», – говорится в заявлении египетского минздрава.

Отмечается, что госпитализация заболевших не требуется. Симптомы проходят через пять дней при приеме жаропонижающих препаратов и соблюдении постельного режима.

Предположительно, распространению заболевания способствует жаркая погода. Не исключено, что инфекцию переносят насекомые.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

США активизировали военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, – минобороны РФ / В Судане боевики захватили биолабораторию с образцами кори и холеры / В Аргентине установлен антирекорд по числу умерших от лихорадки денге / В Танзании пять человек стали жертвами неизвестной болезни / На российской границе усилили санитарный контроль из-за вспышки вируса Марбург / В Японии за день забьют почти миллион кур из-за птичьего гриппа / Эксперты оценили риск возникновения тридемии в России / Гендиректор ВОЗ предрек скорое завершение пандемии COVID-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Египет, Эпидемии,