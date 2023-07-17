В Египте произошла вспышка неизвестной болезни

Минздрав Египта сообщил о неизвестной болезни среди деревенских жителей к югу от Каира. На место выехали специалисты для прояснения ситуации.

Вспышка произошла в деревне Эль-Аликат в провинции Кена. У заболевших наблюдается высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. В настоящее время известно о порядка 200 инфицированных.

«Бригады профилактической и лечебной медицины и эпидемиологического надзора были отправлены для изучения информации и взятия проб у больных и объектов окружающей среды», – говорится в заявлении египетского минздрава.

Отмечается, что госпитализация заболевших не требуется. Симптомы проходят через пять дней при приеме жаропонижающих препаратов и соблюдении постельного режима.

Предположительно, распространению заболевания способствует жаркая погода. Не исключено, что инфекцию переносят насекомые.

Каир, Зоя Осколкова

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