Россия усилила контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, после сообщений о вспышке неизвестного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что, по данным СМИ и министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге», – говорится в сообщении.

В этой связи Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр». Российские специалисты взаимодействуют с египетскими службами для получения дополнительной информации о природе заболевания.

В ведомстве выступили с предупреждением для туристов, которые планируют отдых в Египте. Россиянам рекомендуют носить одежду, максимально закрывающую кожу, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, а также устанавливать на двери и окна защитные сетки.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. Ситуация находится на контроле службы», – отметили в Роспотребнадзоре.

Каир, Зоя Осколкова

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