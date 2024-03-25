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Понедельник, 25 марта 2024, 18:45 мск

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Москвичи сдали более двух тонн крови для пострадавших в «Крокус сити холле»

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в понедельник, 25 марта, заявила, что для пострадавших при теракте в «Крокусе» в течение выходных москвичи сдали более дух тонн крови.

В Telegram-канале комплекса социального развития Москвы говорится, что Ракова сказала следующее: «Несмотря на то, что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратились свыше 7 тыс. желающих стать донорами. Москвичи помогли собрать более 2 тонн крови. Мы очень признательны всем неравнодушным горожанам, которые становились донорами, а также оказывали помощь морально».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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