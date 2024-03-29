В 2023 году в России предотвратили завоз шести опасных болезней

В 2023 году система санитарно-карантинного контроля не позволила завезти в Россию шесть опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила в 2023 году предотвратить завоз шести опасных инфекционных болезней и сохранить здоровье наших граждан», – сказала Голикова на заседании коллегии по итогам деятельности Роспотребнадзора за 2023 год и приоритетным задачам на 2024-2026 годы.

Кроме того, за прошлый год 46 референсных центров выполнили более 135 тысяч проб. Были созданы электронные базы данных, содержащие информацию о 25 тысячах уникальных штаммов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

В настоящее время сотрудники ведомства готовят предложения по актуализации основ государственной политики в области химической и биологической безопасности с учетом накопленного опыта.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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