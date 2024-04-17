В мире растут угрозы глобальной биологической безопасности

В мире высок риск появления новых угроз глобальной биологической безопасности. Это касается и высокопатогенного вируса гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на первой совместной Российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа», – цитирует главу надзорного ведомства ТАСС.

В частности, в текущем году в нескольких странах зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц. Усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, Денге и Западного Нила.

Вместе с тем, расширяется география распространения холеры: в 2023 году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, за три месяца этого года только официально подтверждено 110 тысяч случаев заболевания в 23 странах, добавила Попова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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