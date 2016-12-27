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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.12.16

В Мытищах мать выбросила из окна семилетнюю дочь / Девочка погибла, женщина задержана

В Мытищах мать выбросила из окна семилетнюю дочь Девочка погибла, женщина задержана

В Подмосковье задержана жительница Калужской области по подозрению в убийстве своего 7-летнего ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным СМИ, мать выкинула дочь из окна. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, вечером 26 декабря 34-летняя женщина, находясь в квартире по месту временного проживания в Мытищах, выбросила своего ребенка из окна 15 этажа. От полученных травм девочка скончалась.

По информации источника в правоохранительных органах, мать выкинула из окна старшую дочь, младшая пятилетняя дочь не пострадала, сообщает «Лента.ру». Трагедия произошла в момент, когда отец девочек находился на работе. Отмечается, что соседи отзываются о родителях и детях положительно.

В настоящее время 34-летняя женщина задержана. По заключению врачей, подозреваемая находится в неадекватном состоянии. Сейчас с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде ареста.

Младшая дочь передана отцу.

Мытищи, Ольга Панфилова

Мытищи. Другие новости 27.12.16

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