В Москве грабитель ранил пять человек и забаррикадировался в квартире / Спецназ ведет переговоры

Публикации за 27.12.16

Московская полиция установила личность злоумышленника, который при задержании ранил сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

В полиции рассказали, что в ночь на 27 декабря, в 01:30 к ним поступила информация о том, что в подъезде дома №22, корп. 2 по улице Ельнинская при задержании правонарушителя, подозреваемого в грабеже (ст.161 УК РФ), ранения получили несколько человек, в том числе полицейские. Злоумышленник открыл стрельбу из неустановленного огнестрельного оружия. Пострадали трое полицейских и двое гражданских.

Четверо пострадавших были госпитализированы, одному блюстителю правопорядка помощь оказана на месте. В настоящее время преступник продолжает укрываться в одной из квартир. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проводят необходимые мероприятия, направленные на задержание преступника.

По данным СМИ, в настоящее время правоохранители пытаются вести с мужчиной переговоры, дежурит спецназ. Проезды к дому №22 на Ельнинской улице оцеплены, на месте дежурят две бригады скорой помощи и аварийная служба Мосгаз. По данным «Коммерсанта», сотрудники «скорой» рассказали, что все пострадавшие получили ранения зарядами дроби. «У потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом», рассказал медицинский работник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.16

В Мытищах мать выбросила из окна семилетнюю дочь. Девочка погибла, женщина задержана. / Очевидец рассказал о падении Ту-154 в море. Самолет быстро снижался и ударился о воду хвостом. / В Екатеринбурге ночью полыхали два жилых дома (ФОТО). Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»