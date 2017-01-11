NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

Утечка газа в московской пятиэтажке: погиб один человек, еще трое пострадали

Утечка газа в московской пятиэтажке: погиб один человек, еще трое пострадали

В результате утечки бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

Инцидент произошел в доме №2 по улице Запорожская, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Утечка газа не привела к возникновению пожара, отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщал , накануне произошло массовое отравление бытовым газом в жилом доме в подмосковном Подольске. В результате ЧП погибли двое мужчин и женщина. Еще 8 жильцов дома, четверо из них – несовершеннолетние, доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление газом». Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 11.01.17

В Копейске столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали двое. / Из центра соцпомощи в Екатеринбурге сбежал подросток (ФОТО). / На Сахалине в ДТП с машиной скорой помощи погибли пять человек (ВИДЕО). Автомобиль сгорел.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter