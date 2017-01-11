Утечка газа в московской пятиэтажке: погиб один человек, еще трое пострадали

Публикации за 11.01.17

В результате утечки бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

Инцидент произошел в доме №2 по улице Запорожская, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Утечка газа не привела к возникновению пожара, отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщал NDNews.ru, накануне произошло массовое отравление бытовым газом в жилом доме в подмосковном Подольске. В результате ЧП погибли двое мужчин и женщина. Еще 8 жильцов дома, четверо из них – несовершеннолетние, доставлены в больницу с предварительным диагнозом «отравление газом». Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Москва, Ольга Панфилова

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