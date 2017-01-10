СКР: В Подольске от отравления газом погибли двое мужчин и женщина

Публикации за 10.01.17

Стали известны новые подробности массового отравления газом в подмосковном Подольске. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в результате ЧП в доме на улице Кирова погибли двое мужчин и женщина.

В настоящее время следственными органами получены сведения о том, что еще восемь жильцов дома, четверо из них – несовершеннолетние, госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление газом».

По данному факту следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.17

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