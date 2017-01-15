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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.01.17

Кадыров: в Чечне задержали террориста, связанного с ИГ

Кадыров: в Чечне задержали террориста, связанного с ИГ

Правоохранители Чечни задержали боевика из группировки, деятельностью которой руководили члены «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). О поимке особо опасного террориста в результате спецоперации сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

На своей странице в социальной сети чеченский лидер сообщил, что опасный террорист Имран Дацаев был задержан в субботу в селе Гелдаган. По словам Кадырова, боевик сопротивлялся при задержании, на требование сдаться, бросил в сторону полицейских гранату. Бандита удалось взять живым, он дает показания.

Кадыров уточнил, что Имран Дацаев причастен к убийству старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева, совершенного осенью прошлого года. Приказ о ликвидации стража порядка террорист получил от боевиков «Исламского государства», в частности, от уроженца города Шали, который руководил бандой из Сирии.

Кроме того, глава Чечни сообщил, что в Нальчике задержаны еще два террориста той же группировки. Боевики пытались покинуть Северный Кавказ. Таким образом, чеченским правоохранителям удалось нейтрализовать всю бандгруппу, в общей сложности в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников.

Спецоперация по поимке боевиков в Курчалоевском районе Чеченской Республики началась 11 января. Тогда Кадыров заявил, что было уничтожено четверо боевиков, еще одного члена бандгруппы удалось задержать. Некоторые члены раскрытой группировки являлись близкими родственниками особо опасного террориста Исы Мускиева, уничтоженного в 2006 году.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 14.01.17

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