Сбербанк и Германа Грефа обвинили в «рейдерском захвате» / В США подан иск на 750 миллионов долларов

Публикации за 25.01.17

Компания PPF Management подала иск в суд Нью-Йорка в отношении Сбербанка, Германа Грефа и других компаний и лиц на общую сумму в размере 750 млн долларов. По утверждению истца, ответчики организовали рейдерский захват крупного предприятия по добыче щебня «Павловскгранит». Первое слушание по делу назначено на 20 апреля.

Одним из владельцев «Павловскгранита» до 2009 года был Сергей Пойманов, пишут «Ведомости». Однако предприятие не смогло обслуживать долги, взятые в Сбербанке, поэтому в итоге бизнесмен лишился доли в организации. Пойманов несколько раз обращался в российские суды, но успехом эти попытки не увенчались. В результате он переуступил права требования PPF Management, которая подала иск в США.

Кроме Сбербанка и Германа Грефа ответчиками по иску выступают «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц.

По версии истца, все эти компании и организации организовали рейдерский захват «Павловскгранита» в пользу ННК. Сбербанк выдал Пойманову кредит в 2008 году на сумму 5,1 млрд рублей, тогда «НЭО Центр» оценил «Павловскгранит» в 13,4 млрд рублей. Пойманов дал личное поручительство за долг. Спустя год компания не смогла обслуживать долг. Сбербанк обратился к собственнику с предложением рефинансирования, в случае согласия Пойманов должен был продать контрольный пакет акций предприятия «Сбербанк капиталу», он не пошел на эти условия.

Совладелец ННК Юрий Жуков предложил Пойманову объединить активы, а в свою очередь обещал избавить «Павловскгранит» от финансовых проблем. Но и это предложение не устроило бизнесмена. Пойманов от сделки отказался, а Сбербанк передал все права требования задолженности в «Сбербанк капитал». Последний продал доли в предприятии на аукционе, при этом истец утверждает, что покупатели были аффилированы с ННК Жукова.

Кроме того, Пойманов уверен, что против него была организована «кампания травли и запугивания», в отношении него было возбуждено несколько административных и одно уголовное дело. Его обвинили в злоупотребление полномочиями при организации перепродаж бетонного завода в Воронеже. Персональный долг бизнесмена перед кредиторами оценивается более чем в 3 млрд рублей.

В Сбербанке заявили, что знают об иске, однако официального уведомления не получали. Источник издания близкий к банку отметил, что юристы банка действовали по стандартной схеме и не могли ничего нарушить. Задолженность была проблемной, поэтому ее передали в «Сбербанк капитал», который истребовал актив через суды и продал его с молотка, и больше не имел дела с «Павловскгранитом».

Мнение экспертов о перспективах иска разделились. Некоторые считают, что историю, описанную в иске, придется подкреплять доказательствами, а также привлекать свидетелей, они должны будут дать показания, которые могут обернуться против них. Есть и те, кто уверен в успехе PPF в американском суде. Одно известно точно, скорой развязки в этом деле ждать не стоит.

Москва, Зоя Осколокова

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