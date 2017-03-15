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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.03.17

В США судят российского хакера / Разработанны им вирус Citadel нанес ущерб в полмиллиарда долларов
Фото: timeskz.kz

В США судят российского хакера Разработанны им вирус Citadel нанес ущерб в полмиллиарда долларов

Гражданин России Марк Вартанян предстал перед судом в США по обвинению в компьютерном мошенничестве. Ранее россиянина экстрадировали в штаты из Норвегии. По словам американского прокурора, Вартанян играл значительную роль в хакерском сообществе.

Россиянина подозревают в разработке вредоносной программы «Citadel», которая позволяла киберпреступникам похищать реквизиты учетных записей финансовых счетов. По версии следствия, с помощью вируса хакерам удалось заразить 11 млн компьютеров по всему миру, что повлекло ущерб в размере 500 млн долларов, передает РИА «Новости».

Власти Норвегии выслали Марка Вартаняна, известного под ником Kolypto, в декабре прошлого года. Задержание россиянина стало возможным в ходе спецоперации, американские спецслужбы утверждают, что хакера выследили по IP-адресу. В свою очередь посольство России в Норвегии пыталось воспрепятствовать экстрадиции гражданина РФ в США.

Стоит отметить, что Вартанян является вторым обвиняемым по делу о программе «Citadel». В сентябре 2015 года к четырем с половиной годам лишения свободы в штате Джорджия был приговорен Дмитрий Белороссов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.03.17

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