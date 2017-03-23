Сотрудницы Сбербанка увели у клиента 40 млн рублей / Мошенницы попались на покупке Ferrari

Публикации за 23.03.17

Менеджеры по работе с клиентами Сбербанка Марьям и Тамилла Дадашевы подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Девушки, имея доступ к счетам корпоративных клиентов банка, обналичили 40 млн рублей. При этом по некоторым данным, сестры намеревались украсть гораздо большую сумму – 4 млрд рублей. Злоумышленницы не удержались от дорогостоящей покупки уже на следующий день после совершения преступления.

Задержание Дадашевых происходило в салоне элитных автомобилей в Москве, девушки покупали Ferrari стоимостью более 7 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Дадашевы работали в отделении малого бизнеса Московского территориального банка Сбербанка в должности клиентского менеджера. 26-летняя Марьям трудилась на Большой Андроньевской улице, 6, 22-летняя Тамила работала на Люсиновской улице.

По версии следствия, Дадашевы провернули махинацию за несколько дней до покупки дорогостоящего автомобиля. У девушек был доступ к счетам юридических лиц, которых они обслуживали. Мошенницы сняли со счета одного из клиентов 40 млн рублей и отправили их на счета трех фирм-однодневок. Получив деньги, Дадашевы тут же отправились на шопинг.

Теперь девушек обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Следователи собираются обратиться в суд об избрании меры пресечения, впрочем, арест Дадашевым не грозит, вероятнее всего их оставят на свободе под подпиской о невыезде.

В настоящее время следствие и служба безопасности Сбербанка выясняют, были ли у девушек сообщники. Помимо самих подозреваемых следователи допросили сотрудников кредитного учреждения и руководителей фирм, через которые выводились деньги.

Стоит отметить, что сестры вели весьма нескромный образ жизни, часто выезжали на дорогие курорты и посещали столичные ночные клубы и элитные заведения. Фотографиями своего отдыха девушки регулярно делились с подписчиками в социальных сетях.

Москва, Зоя Осколкова

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