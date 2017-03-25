Десятки спортсменов отравились на тренировочной базе в Подмосковье

Публикации за 25.03.17

Несколько десятков российских спортсменов из национальных команд России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе отравились на подмосковной базе «Озеро Круглое» во время тренировочного сбора. Всего пострадало около 50 атлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников сбора.

По словам источника, спортсмены заболели утром в четверг, 23 марта, после того, как вечером сходили на ужин. У всех пострадавших были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота. Самая вероятная версия – отравление в столовой. Потребовалась ли спортсменам госпитализация, не уточняется.

После инцидента на базу прибыли сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые взяли пробы. Результаты анализов будут готовы во вторник, 28 марта.

Тренировочный центр сборных команд «Озеро Круглое» расположен в Дмитровском районе. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь тренируются спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.03.17

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