На трассе в Рязанской области автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком

Публикации за 06.04.17

В ночь на четверг, 6 апреля, на 215 километре трассы М-6 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека и 31 получили ранения, сообщили в Единой диспетчерской службе МЧС. «В результате аварии 2 человека погибли и 31 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Михайловскую ЦРБ», – рассказал представитель МЧС.

Автобус двигался по маршруту «Москва – Элиста». Лобовое столкновение с грузовиком произошло на 215 километре федеральной дороги М-6 «Каспий». В результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир автобуса. Еще 31 человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что к ликвидации аварии привлекались 37 человек и 13 единиц техники. В полиции также отметили, что погодные условия, как и качество дорожного покрытия, были хорошими и не могли стать причиной катастрофы.

Рязань, Иван Гридин

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