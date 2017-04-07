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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.04.17

Теракт в Стокгольме: грузовик раздавил толпу
Место теракта. Стокгольм. Фото expressen.se

Теракт в Стокгольме: грузовик раздавил толпу

В столице Швеции произошел теракт: грузовой автомобиль на полном хожу въехал в толпу людей, в результате чего не менее трех человек погибли. По данным западных СМИ, инцидент произошел на популярной пешеходной улице Drottninggatan.

Сообщается, что полиция начала эвакуацию людей из центра шведской столицы. Жертв может быть больше, чем три человека, сообщил корреспондент радиостанции SverigeRadio. «Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак», – сказал он, слова которого цитирует РБК.

Корреспондент Aftonbladet сообщил, что полиция просит владельцев магазинов в торговом центре и рядом с местом происшествия не покидать рабочие места. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что не исключается версия с терактом.

Пресс-служба транспортной компании Storstockholms Lokaltrafik, которая управляет работой общественного транспорта Стокгольма, сообщила о закрытии метрополитена столицы Швеции.

Полиция призывает жителей города воздержаться от посещения центра города.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 07.04.17

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