Орловские полицейские выяснили причину ДТП с пятью погибшими

Публикации за 11.04.17

Вчера поздним вечером, 10 апреля, в Орловской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался грузовик.

«Вчера около 22:40 на 27 км автодороги «Орел – Брянск» водитель автомобиля «ВАЗ» 1973 г.р. выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, под управлением гражданина 1988 г.р.», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что в результате аварии в Орловской области погибли пять человек. Водитель грузового автомобиля с травмами доставлен в больницу.

Орел, Иван Гридин

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