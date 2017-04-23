Сотрудник ОБСЕ погиб под Луганском / Автомобиль миссии подорвался на фугасе

Публикации за 23.04.17

В зоне военного конфликта в Донбассе один человек погиб и еще один получил ранения при подрыве автомобиля Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Патрулирование вели два автомобиля миссии, один из них отклонился от маршрута, несмотря на предупреждения правоохранителей Луганской народной республики.

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следовали из Славяносербска в Сокольники. Инцидент произошел в районе поселка Пришиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. По предварительной информации, один автомобиль международных наблюдателей отклонился от оговоренного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Машина наехала на фугас, который заложили неизвестные.

В результате один сотрудник миссии погиб, другой получил ранения. Факт происшествия с патрулем подтвердили в ОБСЕ, сообщает РИА «Новости». В частности, председатель миссии Себастьян Курц сообщил в своем твиттере, что обсудил инцидент с главой СММ послом Эртугрулом Апаканом, и выразил соболезнования семье и коллегам погибшего. «Нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности», – написал Курц.

В Народной милиции ЛНР отметили, что патруль ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. Правоохранители самопровозглашенной республики подчеркнули, что предупреждали международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны украинских военных и действиях диверсантов в зоне конфликта.

Добавим, в начале марта наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины попали под минометный обстрел. Специалисты миссии следили за соблюдением соглашения о прекращении огня в районе села Пикузы, когда в нескольких метрах от их автомобилей взорвались два минометных снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.

Луганск, Зоя Осколкова

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