Эксперт: Подрыв машины ОБСЕ в Донбассе выгоден киевским властям

Публикации за 23.04.17

Взрыв автомобиля Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе мог стать очередной провокацией киевских властей, которые пытаются таким образом переложить вину за срыв минских договоренностей на Луганскую и Донецкую народные республики и актуализировать тему введения в зоне конфликта военных международных наблюдателей. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Вероятнее всего, взрыв машины ОБСЕ – это целенаправленная провокация со стороны Украины, направленная на актуализацию темы введения вооруженной миссии в Донбасс. В настоящий момент, как мы понимаем, у представителей донбасских Республик совершенно отсутствует мотив для подобных провокаций, в то время как у Украины есть несколько поводов», – подчеркнул Денисов в комментарии для РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что, во-первых, ситуация в Донбассе «консервируется» и переходит в фазу «замороженного» конфликта, что не устраивает политическую элиту Украины.

«Во-вторых, Украина продолжает пытаться выйти из «Минска», и уже не в первый раз идет на провокации, пытаясь переложить вину на донбасские республики. В-третьих, тема вооруженной миссии ОБСЕ совершенно ушла «на нет» в дискуссиях по Донбассу, и подобная провокация призвана актуализировать ее», – считает Денисов.

Как сообщал «Новый День», сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следовали из Славяносербска в Сокольники. Инцидент произошел в районе поселка Пришиб. По предварительной информации, один автомобиль международных наблюдателей отклонился от оговоренного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Машина наехала на фугас, который заложили неизвестные. В результате один сотрудник миссии погиб, другой получил ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

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