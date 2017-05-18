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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

Житель Подмосковья четыре года насиловал падчерицу

Житель Подмосковья четыре года насиловал падчерицу

В Подмосковье поймали педофила, который четыре года развращал свою малолетнюю падчерицу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Насильника схватили под Воскресенском. По данным следователей, безработный мужчина с весны 2013 года по февраль текущего года регулярно совершал в отношении дочери своей жены насильственные действия интимного характера. Отмечается, что впервые педофил надругался над девочкой, когда той было 10 лет. Мать ребенка узнала о произошедшем только спустя четыре года и обратилась в полицию, сообщает riafan.ru.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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