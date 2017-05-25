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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.05.17

Суд не увидел оскорбления верующих в фото кулича с яйцами (ФОТО)

Суд не увидел оскорбления верующих в фото кулича с яйцами (ФОТО)

Суд в Красноярске прекратил административное дело об оскорблении чувств верующих, якобы нанесенное фотоснимком пасхального кулича и двух яиц, на котором прокуратура узрела фаллический символ. Фотографию кулича и яиц выложила в сети пользовательница «ВКонтакте» Ирина Кудинова. Мировой судья прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Владимира Васина, представляющего интересы обвиняемой.

В апреле 2017 года прокуратура обнаружила в соцсети «ВКонтакте» изображение пасхального кулича и двух пасхальных лиц, которые расценила как фаллический символ. К проверке был привлечен эксперт в области православия. Специалист указала на то, что отношение к «интимной стороне» природы человека в христианстве негативное и расценивается как «греховное». Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания, заявила эксперт.

В отношении Кудиновой было возбуждено дело по статье «Умышленное осквернение предметов религиозного почитания» (ч.2 ст.5.26 КоАП РФ). Пострадавшими выступили иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех и его прихожане. Они заявили, что изображение оскорбило чувства верующих. Кудинова в ответ пояснила, что публиковала статью о коррупции и не намеревалась оскорблять чувства верующих.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 25.05.17

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