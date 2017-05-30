Гроза со шквалом оставила без света более 30 тысяч жителей Центральной России / В Подмосковье энергоснабжение отключено в 32 населенных пунктах

Публикации за 30.05.17

Более 30 тысяч человек остались без света из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.

«По состоянию на 01.00 мск, в зоне отключения от электроснабжения… остаются 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов с населением свыше 30 тысяч человек», – отметили в ведомстве, добавив, что электроснабжение предполагается восстановить к 08:00 мск. При этом в Калужской, Владимирской и Тверской областях подача электроэнергии возобновлена в полном объеме.

В настоящее время подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, ведутся работы по восстановлению электроснабжения и расчистке придворовых территорий и дорог от поваленных деревьев и веток. Всего в ликвидации последствий ненастья в ЦФО задействованы более 1370 человек и 468 единиц техники.

Данные по пострадавшим уточняются. «Обращений от населения по факту повреждения кровель домов и автомобилей не зарегистрировано», – сообщили в ведомстве.

По информации подмосковного управления МЧС, по состоянию на 09:00 мск без энергоснабжения в Московской области остаются 32 населенных пункта в 9 муниципальных образованиях с населением 2710 человек. В ведомстве отметили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, в связи с этим возможно временное отсутствие электроснабжения. Также сообщается, что спасатели распилили более 4 тыс. поваленных стихией деревьев. «В настоящее время дороги федерального и регионального значения от поваленных деревьев и веток очищены, затруднений в движении автотранспорта нет. Работа по распиловке деревьев и очистки придворовых территорий продолжается», – отмечается в сообщении.

В результате грозы со шквалом 29 мая в Московской области без электроснабжения осталось 83 населенных пункта в 16 муниципальных образованиях (Дмитровский, Солнечногорский, Пушкинский (Ивантеевка, Фрязино), Одинцовский (Галицино), Волоколамский, Можайский, Рузский, Истринский, Раменский, Нара-Фоминский, городской округ Дзержинский, Краснознаменск, Красноармейск) с населением около 24 тыс. человек.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.05.17

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