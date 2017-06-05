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Скандалы и происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Химках: ранен один человек

Взрыв прогремел в жилом доме в Химках: ранен один человек

В квартире одного из жилых домов в подмосковных Химках произошел «хлопок неизвестного происхождения», сообщает региональное управление МЧС РФ. В результате инцидента пострадал один человек.

По данным ведомства, сообщение о происшествии в квартире дома №40 по Юбилейному проспекту поступило дежурным в 01:11. Эвакуация жильцов не проводилась. Сам дом – девятиэтажный, восьмиподъездный. Он электрифицирован и газифицирован.

В МЧС указали, что утечки газа не зафиксировано. «Повреждения газового оборудования не выявлено, при замерах газоанализатором повышенной концентрации газа в воздухе не выявлено», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что в результате хлопка в Химках ранены 2 человека. Отмечалось, что инцидент произошел из-за взрыва бытового газа.

Москва, Ольга Панфилова

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© 2017, РИА «Новый День»

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