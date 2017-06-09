В Тульской области автобус столкнулся с двумя маршрутками Есть погибшие и пострадавшие

В Заокском районе Тульской области случилось серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов. В результате аварии погибли четыре человека, пятеро получили различные травмы, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам официального представителя полицейского главка, авария произошла в 3:10 на 135-м км федеральной трассы «Крым». Установлено, что следовавший из Орла в Москву автобус Mercedes врезался в стоявшие на правой обочине два микроавтобуса той же марки с курскими номерами. От сильного удара в первом микроавтобусе на месте погибли четыре пассажира, еще пятеро получили травмы. Всего в нем находилось 11 человек. Во втором микроавтобусе и в самом пассажирском автобусе предварительно погибших и пострадавших нет.

Всего в большом автобусе, выполнявшего рейс из Орла в Москву, находилось 16 пассажиров и два водителя, во второй «маршрутке» – 7 человек. Все погибшие – женщины, среди пострадавших – четыре женщины и мужчина. Они были доставлены в больницы Тулы, Алексина, Заокского и Ясногорского района. Среди погибших и пострадавших детей нет.

На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на этом участке трассы не затруднено.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 09.06.17

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