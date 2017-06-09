Пятница, 9 июня 2017, 08:53 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Тульской области автобус столкнулся с двумя маршрутками Есть погибшие и пострадавшие

В Тульской области автобус столкнулся с двумя маршрутками / Есть погибшие и пострадавшие

В Заокском районе Тульской области случилось серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов. В результате аварии погибли четыре человека, пятеро получили различные травмы, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам официального представителя полицейского главка, авария произошла в 3:10 на 135-м км федеральной трассы «Крым». Установлено, что следовавший из Орла в Москву автобус Mercedes врезался в стоявшие на правой обочине два микроавтобуса той же марки с курскими номерами. От сильного удара в первом микроавтобусе на месте погибли четыре пассажира, еще пятеро получили травмы. Всего в нем находилось 11 человек. Во втором микроавтобусе и в самом пассажирском автобусе предварительно погибших и пострадавших нет.

Всего в большом автобусе, выполнявшего рейс из Орла в Москву, находилось 16 пассажиров и два водителя, во второй «маршрутке» – 7 человек. Все погибшие – женщины, среди пострадавших – четыре женщины и мужчина. Они были доставлены в больницы Тулы, Алексина, Заокского и Ясногорского района. Среди погибших и пострадавших детей нет.

На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на этом участке трассы не затруднено.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 09.06.17

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева погибла в Москве. / Польского главу католиков Украины гонят из страны: не уважает свежую версию «истории незалежной». / В Севастополе трёх депутатов лишили мандатов – «лишенцы» заявляют о политических гонениях.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Наука /

Ученые: К Земле летит громадная планета

Екатеринбург /

В Нижнем Тагиле потерялся девятилетний мальчик (ФОТО)

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

Екатеринбург /

В Североуральске задушили женщину из-за долга в две тысячи рублей (ФОТО)

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева погибла в Москве

Крым /

Польского главу католиков Украины гонят из страны: не уважает свежую версию «истории незалежной»
Все новости