Полонский избежал тюрьмы: олигарху дали 5 лет и отпустили на свободу

Пресненский суд Москвы признал опального олигарха Сергея Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве.

Бизнесмен приговорен к 5 годам лишения свободы, но освобожден в зале суда – по истечении срока давности дела. Подсудимый отреагировал на судебный вердикт аплодисментами: «Я в смятении, ничего не могу сказать, буду думать над этим неделю».

Ранее прокурор потребовал для Полонского 8 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей. Сам обвиняемый при этом был удален со слушаний за нарушение дисциплины, поэтому не принимал участие в прениях сторон. Предпринимателя доставили в суд только на последнее слово.

Полонскому вменяют в вину мошенничество при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» в 2008-2009 годах. Деньги за квартиры многие дольщики успели заплатить, но вместо домов на месте был вырыт только котлован.

Олигарх сбежал в Камбоджу, но в мае 2015 года местные власти выдали его России. На предварительных слушаниях в Пресненском суде Полонский объявил о планах баллотироваться в президенты России, но не на ближайших выборах.

Отметим, что бизнесмен прославился экстравагантными высказываниями, например, «Хочу купить Луну. Зачем – не знаю и почему – тоже», «У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!». Медэкспертиза признала его вменяемым.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 12.07.17

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