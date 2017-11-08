Луна подождет: Полонский всерьез решил стать президентом РФ

Сегодня известный бизнесмен Сергей Полонский, который неоднократно оказывался в центре громких скандалов, вновь удивил общественность. Он заявил о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в качестве кандидата. Для этого у него не осталось препятствий после амнистии по делу о мошенничестве.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», – заявил Полонский сразу после заседания Мосгорсуда, который подтвердил законность его амнистии и отказался ужесточать приговор, чего добивалась прокуратура, передает «Интерфакс».

Программным предвыборным лозунгом Полонского станет слоган «Свободы для всех и каждого».

Как сообщал «Новый День», избежать колонии Полонскому помогла переквалификация его действий на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательства. Он был признан виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы, но освобожден в зале суда – по истечению срока давности дела.

Полонскому вменялось в вину мошенничество при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» в 2008-2009 годах. Деньги за квартиры многие дольщики успели заплатить, но вместо домов на месте был вырыт только котлован.

Скандальный олигарх сбежал в Камбоджу, но в мае 2015 года местные власти выдали его России. На предварительных слушаниях в Пресненском суде Полонский объявил о планах баллотироваться в президенты России, но не на ближайших выборах.

Отметим, что бизнесмен прославился экстравагантными высказываниями, например, «Хочу купить Луну. Зачем – не знаю и почему – тоже», «У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!». Медэкспертиза признала его вменяемым.

Москва, Ольга Ветрова

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