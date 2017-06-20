Гособвинение требует для опального олигарха Полонского 8 лет колонии и 900 тысяч рублей штрафа

Прокурор потребовал для опального олигарха Сергея Полонского 8 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей. Об этом стало известно во время заседания в Пресненском суде Москвы, где слушается дело о мошенничестве бизнесмена на 2,6 млрд рублей.

Ранее Полонского удалили со слушаний за нарушение дисциплины, поэтому он не принимал участие в прениях сторон, предает РИА «Новости». Предприниматель будет доставлен в суд только на последнее слово.

Напомним, Полонский обвиняется в мошенничестве при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Деньги за квартиры многие граждане успели заплатить, но вместо домов на месте был вырыт только один котлован.

Олигарх долгое время скрывался в Камбодже, однако в мае 2015 года местные власти выдали его РФ. На предварительных слушаниях в Пресненском суде он объявил о намерении баллотироваться в президенты России, но не на ближайших выборах.

Полонский также прославился экстравагантными высказываниями, например «Хочу купить Луну. Зачем – не знаю и почему – тоже», «У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!». Медицинская экспертиза признала его вменяемым.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.06.17

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