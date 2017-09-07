В ДТП с грузовиками и микроавтобусом на Смоленщине погибли 5 человек

В ночь на 7 сентября в Гагаринском районе Смоленской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и микроавтобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, сообщение об аварии поступило 00:03.

ДТП случилось на 182-м км трассы М-1 «Москва – Минск». В результате произошедшего погибли пять пассажиров микроавтобуса, водитель микроавтобуса и еще один его пассажир, а также один из водителей грузовиков получили травмы. По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя грузовика, который выехал на полосу встречного движения.

Как писал «Новый День», вчера, 6 сентября, серьезная авария произошла в Амурской области. Там при столкновении «КамАЗа-вахтовки» и грузовика MAN пострадали 16 человек.

Смоленск, Иван Гридин

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