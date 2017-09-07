В центре Тбилиси трое мужчин избили туриста из России

Трое грабителей напали на российского туриста в центре столицы Грузии. Неизвестные ударили мужчину по голове и забрали ценные вещи.

Инцидент произошел на улице Мераба Алексидзе в Сабурталинском районе Тбилиси, где путешественник снимал квартиру. Три человека ударили туриста несколько раз по голове, а затем забрали его ценные вещи, деньги и скрылись.

Россиянин госпитализирован в Тбилисскую республиканскую больницу с травмами головы. «Состояние здоровья пациента стабильное и удовлетворительное. Сейчас он проходит дополнительные обследования и с большой вероятностью до конца сегодняшнего дня будет выписан из больницы», – сообщили ТАСС в медучреждении.

Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

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