Скандал вокруг «Матильды» вывел Мединского из себя: «Мое терпение закончилось»

Министр культуры России Владимир Мединский резко отреагировал на отказ кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от проката скандальной ленты Алексея Учителя «Матильда». По словам главы Минкультуры, последние события «переполнили» его чашу терпения.

«Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», – приводит слова министра РИА «Новости», высказанные вчера вечером. Мединский при этом пообещал официальный комментарий относительно ситуации, связанной с прокатом нашумевшего фильма, позднее: «Все официальные комментарии будут позже». Однако официального заявления главы Минкульта до сих пор нет.

Кроме того, ситуацию прокомментировали в Совете по правам человека при президенте РФ. Представители СПЧ призвали сторонников и противников кинокартины достичь компромисса. Замглавы СПЧ Евгений Бобров отметил, что зрители сами оценят этот фильм, а недовольным к»Матильдой» чиновникам нужно «поумерить пыл и амбиции» и не нагнетать ажиотаж, провоцируя незаконные действия нездоровых активистов, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявили об отказе от демонстрации «Матильды» в связи угрозой безопасности для зрителей. «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», – отмечалось в сообщении пресс-службы киносети. Ранее противники киноленты заявляли о возможных поджогах кинотеатров, где будет демонстрироваться фильм. В конце августа, как сообщал «Новый День», студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге забросали «коктейлями Молотова». 11 сентября бутылками с зажигательной смесью закидали машины возле офиса адвоката режиссера в Москве Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». До этого в Екатеринбурге православный радикал протаранил на УАЗике входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в здание бутылку с зажигательной смесью. Сейчас злоумышленник находится под арестом.

Глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин счел решение сети «Синема Парк» и «Формула кино» «глупостью». Парламентарий отметил, что «у них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что ничего там такого нет», передает «Интерфакс».

Лента об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в конце октября 2017 года. Фильм уже вызвал раскол в обществе задолго до выхода в свет. Группа православных активистов – так называемые царебожники потребовали запретить выход «Матильды», сочтя ленту антирелигиозной провокацией. Царебожники – это последователи учения о царе-искупителе, считающие, что он принес своего рода жертву, сравнивая Николая Второго едва ли не с Иисусом Христом. Ряд священнослужителей и богословов считают их еретической сектой внутри паствы РПЦ. Позицию этой религиозной группы касательно фильма Учителя поддерживает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на нарушение закона, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. В итоге нарушений обнаружено не было.

Ранее Мединский назвал ситуацию вокруг фильма цирком. «Я бы энергию некоторых общественных деятелей направлял в более мирное русло», – заявлял он (цитата по ТАСС).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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