Мощный взрыв в Донецке: тяжело ранен министр народной республики

Сегодня утром в Донецке прогремел взрыв, в результате которого тяжелые ранения получил заместитель председателя Совета министров Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев и еще семь человек. Как сообщается на официальном сайте ДНР, случившееся расценивается как покушение на Тимофеева.

ЧП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. В сообщении со ссылкой на источники уточняется, что министр ДНР был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек.

Место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД.

Донецк, Служба информации РИА «Новый День»

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