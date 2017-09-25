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Скандалы и происшествия

В аварии под Курском погибли пять человек, двое госпитализированы Возбуждено уголовное дело

В аварии под Курском погибли пять человек, двое госпитализированы / Возбуждено уголовное дело
Фото пресс-служба УМВД по Курской области

В ДТП в Курской области погибли пять человек, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Автокатастрофа произошла в ночь на понедельник на 148 км автодороги «Курск-Борисоглебск», сообщает пресс-служба УМВД по региону. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Peugeot.

В результате погибли водитель Peugeot и трое пассажиров, а также одна из пассажирок Mitsubishi. Кроме того, два человека госпитализированы в Горшеченскую центральную районную больницу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

Курск, Служба информации РИА «Новый День»

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