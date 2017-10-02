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Скандалы и происшествия

В Дагестане ликвидировали убийцу участкового и его подельника

В Дагестане ликвидировали убийцу участкового и его подельника
Фото: Минобороны РФ

Силовики ликвидировали в Дагестане двух боевиков, причастных к убийству участкового, сообщил источник в правоохранительных органах республики. «В ходе проведения оперативно поисковых мероприятий в рамках введенного режима КТО сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, из которого открыли стрельбу. Ответным огнем двое находившихся в машине боевиков были ликвидированы», – приводит РИА «Новости» слова источника в силовых структурах.

Отмечается, что ликвидированные бандиты причастны к убийству участкового уполномоченного полиции Кизлярского района, которое было совершено в минувшую субботу. Ранее пресс-служба СКР сообщала, что неизвестный, предположительно из мести, в ночь на 30 сентября ударил ножом в шею участкового. Полицейский скончался на месте.

После этого злоумышленник похитил табельный пистолет полицейского и на его служебном автомобиле скрылся с места убийства. Угнанную машину впоследствии был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе, в 500 метрах от автодороги «Астрахань-Махачкала».

Махачкала, Иван Гридин

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