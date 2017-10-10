В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО

В Шамильском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) Дагестана.

«В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 00:10 мск принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Шамильского района», – заявил представитель штаба.

По словам силовика, на территории, в которой был введен режим КТО, будут действовать специальные меры и временные ограничения для местных жителей.

Как писал «Новый День», в начале октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана был введен режим КТО после убийства участкового уполномоченного полиции в селе Бабаюрт. Убийца завладел табельным оружием убитого и скрылся на ведомственном автомобиле покойного, который впоследствии сжег.

2 октября стало известно, что силовики ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству участкового. «В ходе проведения оперативно поисковых мероприятий в рамках введенного режима КТО сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, из которого открыли стрельбу. Ответным огнем двое находившихся в машине боевиков были ликвидированы», – рассказал источник в силовых структурах Дагестана.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 10.10.17

В Кузбассе психбольной похитил у других пациентов более 1,6 млн рублей. / Начинающий водитель на Daewoo Nexia опрокинул «газель», три человека в больнице (ФОТО). / Дело реставраторов: экс-замминистра культуры РФ получит реальный срок заключения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»