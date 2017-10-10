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Скандалы и происшествия

Силовики уничтожили в Дагестане двух боевиков

Силовики уничтожили в Дагестане двух боевиков
Фото: Минобороны РФ

Два боевика были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). На данный момент бандитов опознать пока не удвлось. Их личности устанавливаются, сообщил источник в силовых структурах региона.

Как писал «Новый День», ранее представитель оперативного штаба НАК республики сообщил, что на территории Шамильского района Дагестана с 00:10 мск введен специальный режим контртеррористической операции. Силовики разыскивали участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 10.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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