В ходе обысков у Улюкаева нашли полмиллиона долларов наличными, золотые слитки и ювелирные украшения

Обвинение озвучило список вещей найденных в ходе обысков у экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. В кабинете и на даче обвиняемого во взяточничестве чиновника обнаружили несметные богатства, общая стоимость которых составляет миллионы долларов.

Согласно материалам дела, озвученным прокурором, в кабинете бывшего министра нашли 250 тысяч долларов США и множество другой иностранной валюты – дирхамы, кроны, песо, белорусские рубли, австралийские доллары. Там же находились несколько единиц дорогой техники, в том числе три iPad и ноутбук Sony, кошельки с наличными и банковскими картами, «несколько десятков сберкнижек», справки по счетам и объектам недвижимости, пишет BFM.

Кроме того, оперативники обнаружили ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов, несколько наручных часов люксовых брендов, таких как Longines, Patek Philippe, Raymond Weil и IWC Schaffhausen, стоимость которых оценивается от 28 тысяч до 1,2 млн рублей.

Была у министра в кабинете и коллекция золотых монет, вес которых варьировался от 170 граммов до трех килограммов. Стоимость каждой из этих монет колеблется от 13 тысяч до 6,6 млн рублей.

По данным прокуратуры, Улюкаев владеет десятью участками в Смоленской области площадью от 1 тысячи до 15 тысяч квадратных метров. К делу прилагаются документы, свидетельствующие о сделках покупки земли и недвижимости: паспорта и планы кадастровых участков, документы на получение госрегистрации имущества, а также различные расписки и доверенности, которые использовались при оформлении земли в собственность.

На даче экс-министра в Подмосковье в ходе обысков обнаружены 300 тысяч долларов наличными, а также свидетельства о покупке членами его семьи акций ВТБ. На счетах Улюкаева в ВТБ и Сбербанке, согласно документам, хранилось более 2 млн долларов в различных валютах.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», министр был задержан 15 ноября 2016 года. По версии Следственного комитета, он получил взятку в размере 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке 50% госпакета «Башнефти». После этого президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия. Максимальное наказание, которое грозит экс-чиновнику, – 15 лет лишения свободы.

Суд рассматривает дело Улюкаева с 16 августа. Свою вину в получении взятки бывший министр не признает. Следующее заседание суда состоится 12 октября.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.17

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