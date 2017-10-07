В городах России проходят митинги в поддержку Навального

Сторонники Алексея Навального организовали акции в 80 городах России. Сам оппозиционер не примет участия в митингах, поскольку находится под административным арестом. Демонстранты требуют обеспечить политическую конкуренцию и допустить Навального к президентским выборам.

Во Владивостоке акции были согласованы властями сразу в двух местах в центре города, что, по словам координатора местного штаба Юрия Кучина, стало неожиданностью. «Сейчас краевым властям не до акций оппозиции, у них другие заботы»,– считает Кучин, имея в виду отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Несколько десятков человек приняли участие в пикете в Хабаровске. Демонстранты держали плакаты: «Свободу Алексею Навальному», «Навальный 2018». Время от времени собравшиеся скандировали: «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», передает «Коммерсант».

Кроме того, митинги проходят в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле. Днем несанкционированные акции запланированы на улице Тверская в Москве и на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что столичные власти не согласовали проведение пикетов на тех площадках, которые предлагали активисты.

В Самаре единомышленники Навального проводят митинг на площади Кирова, сообщает портал 63.ru. По данным издания, полиция задержала пенсионерку, которая пришла на площадь с плакатом «Навального в президенты», женщину поместили в служебный автомобиль четверо правоохранителей.

В Ставрополе задержан координатор штаба оппозиционера Иван Танский. Юрист петербургского штаба Денис Михаилов также сообщил в своем триттере, что находится в Адмиралтейском РОВД, по его словам, полицейские готовятся составлять на него протокол по статье 20.2 КоАП.

В Туле были задержаны заявитель акции в поддержку Навального и координатор местного штаба, сообщает «Медиазона». В Твери юрист местного штаба Артем Важенков оказался в Центральном ОВД по обвинению к организации пикета. Утром за организацию массовых беспорядков задержали координатора штаба в Перми Максима Жилина.

Напомним, сообщение с призывом выйти в поддержку Навального появилось на сайте политика накануне: «Мы призываем всех, кто хочет лучшего будущего для нашей страны вне зависимости от политических взглядов и согласия с программой Алексея Навального, выступить единым фронтом за политическую конкуренцию и право всех граждан поддерживать ту избирательную кампанию, какая им нравится и соответствует их взглядам».

Сам Навальный планировал принять участие в митинге в Нижнем Новгороде, однако был задержан за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» 29 сентября. Оппозиционер назвал арест «подарком на путинский юбилей». 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.17

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