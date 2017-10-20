«Дрожали стекла»: взрыв на газопроводе напугал жителей подмосковного поселка

В Луховицком районе Подмосковья ранним утром 20 октября произошел сильный взрыв на газопроводе, после чего начался пожар.

По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании на газопроводе поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 06:25.

Взрыв на газопроводе произошел в поле, неподалеку от поселка Красная Пойма, после чего вспыхнул пожар: огневой факел поднялся на высоту 15-20 метров. В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет. Газовики перекрыли аварийный участок, сейчас происходит выгорание остатков газа. Отмечается, что газоснабжение потребителей не прерывалось.

Испуганные очевидцы сообщили, что взрыв был такой силы, что в домах дрожали стекла, передает подмосковный телеканал «360». По их словам, небо озарила яркая вспышка, а затем за домами вспыхнули высокие языки пламени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.10.17

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