Сечин рассказал, почему в третий раз пропустит суд над Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что не придет на судебное заседание по делу обвиняемого в крупном взяточничестве экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 22 ноября. Об этом руководитель нефтекомпании рассказал сегодня журналистам в Ханты-Мансийском автономном округе.

По словам Сечина, он собирается остаться в ХМАО 22 ноября. «Я здесь завтра встречаюсь с губернатором, собираем коллектив, подводим итоги поездки премьера», – цитирует главу «Роснефти» газета «Коммерсантъ».

Ранее сегодня пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин завтрашний день проведет с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в ХМАО на осмотре недавнего приобретения «Роснефти» – Кондинского месторождения.

Ранее глава «Роснефти» не пришел по вызову в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний 13 и 15 ноября. 16 ноября он пообещал согласовать свои графики, чтобы явиться в суд, но отметил, что его главная задача – работа в «Роснефти».

Сечин является ключевым свидетелем гособвинения. Как сообщал «Новый День», в сотрудничестве с ФСБ он передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР считает взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был увбежден, что в сумке было вино. Сам экс-министр назвал произошедшее провокацией со стороны спецслужбы и Сечина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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