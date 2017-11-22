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Среда, 22 ноября 2017, 12:36 мск

Скандалы и происшествия

Не дождетесь: Сечин до конца года не придет в суд по делу Улюкаева

Не дождетесь: Сечин до конца года не придет в суд по делу Улюкаева
Фото: пресс-служба Кремля

Ключевой свидетель гособвинения по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева руководитель «Роснефти» Игорь Сечин не придет в суд для дачи показаний до конца года. Это следует из письма адвоката главы нефтекомпании Николая Клена, зачитанного судьей сегодня в Замоскворецком суде Москвы в ходе процесса по делу Улюкаева.

Согласно документу, Сечин не сможет явиться в суд до конца 2017 года из-за «напряженности рабочего графика и поездок в связи со стратегическими задачами, которые руководство страны ставит перед компанией «Роснефть». При этом отмечается, что «график поездок исполнительного директора «Роснефти» заранее определен и согласован с администрацией президента и аппаратом правительства».

Кроме того, адвокат заявил, что Сечин уже давал показания по делу в рамках предварительного следствия и полагает, что в суде «могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает».

Накануне сообщалось, что вызванный в третий раз в суд глава «Роснефти» проигнорирует сегодняшнее судебное заседание из-за того, что находится в командировке в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее Сечин не пришел по вызову в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний 13 и 15 ноября. 16 ноября он пообещал согласовать свои графики, чтобы явиться в суд, но отметил, что его главная задача – работа в «Роснефти».

Как сообщал «Новый День», Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР считает взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке было вино. Сам экс-министр назвал произошедшее провокацией со стороны спецслужбы и Сечина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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