«Я тебя угощу»: Улюкаев на допросе рассказал о подарках и обещании Сечина / И обвинил главу «Роснефти» во лжи

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в крупном взяточничестве, дал показания в Замоскворецком суде Москвы.

Экс-глава МЭР в ходе допроса заявил, что не признает свою вину, и обвинил руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в оговоре. По утверждению Улюкаева, Сечин, дав ложные показания, преследовал цель оговорить его. Экс-министр уверяет, что никогда не требовал у главы «Роснефти» взятку и «никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение». Он добавил, что не мог создать препятствия для заключения сделки по приватизации «Башнефти». «Роснефть» занимается энергетикой. Подготовка любого заключения по сделке – отрицательного или положительного – была бы выходом за пределы нашей компетенции. Такие показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», – сказал Улюкаев (цитата по РБК).

Улюкаев раскрыл подробности короткого разговора с Сечиным в Гоа на октябрьском саммите БРИКС в индийском Гоа во время игры в бильярд, подтвердив обсуждение с главой «Роснефти» приватизацию «Башнефти» на этом мероприятии. Глава «Роснефти», имея в виду приватизацию «Башнефти», тогда сказал: «Как хорошо мы поработали. Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал. Ты должен хорошо это отметить», передал Улюкаев слова Сечина. Кроме того, по словам подсудимого, Сечин пошутил про «дырочку на лацкане», намекая на госнаграду. По словам экс-министра, сама беседа заняла не больше двух минут. Напомним, согласно показаниям Сечина, о которых ранее говорила адвокат Улюкаева, глава МЭР во время игры в бильярд с главой «Роснефти» вымогал взятку жестом двух пальцев, что означало размер мзды – $2 млн.

Затем Улюкаев рассказал о деталях своей встречи с Сечиным в Москве, после которой 14 ноября прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Экс-глава МЭР отметил, что глава «Роснефти» сам позвонил ему на работу и настойчиво предложил приехать, заметив, что «есть неисполненное поручение по Гоа», передает bfm.ru. «Я сказал, что готов однозначно это обсудить. Я понял, что это поручение президента о приватизации 19,5% акций «Роснефти», – отметил подсудимый, чьи слова приводит издание. В итоге была достигнута договоренность о встрече в 17:00. Улюкаев поведал, что глава «Роснефти» лично встретил его на улице и вместо того, чтобы провести в офис, сообщил, что затянул исполнение поручения, и предложил забрать стоявшую на снегу сумку, напоминающую саквояж. Он тут же передал ключ от сумки, в которой, как предположил Улюкаев, было обещанное ему на Гоа вино. «Помня упоминания угостить меня вином, которое я никогда в жизни не попробовал, я думал, что в сумке находятся качественные спиртные напитки. По весу я подумал, что это бутылки с вином», – сказал бывший министр. При этом фразу Сечина «собрать объем необходимых средств» Улюкаев воспринял, как необходимость «Роснефти» найти деньги для сделки по приватизации «Башнефти». Для этого нужно было более 10 млрд евро, «что было непростой задачей даже для такой мощной компании, как «Роснефть», отметил подсудимый.

Подсудимый рассказал, что глава «Роснефти» часто преподносил ему «объемные подарки»: фамильные часы, макет буровой вышки и др. «Это было нормой делового этикета», – сказал Улюкаев.

Улюкаев также сообщил, что после задержания его спецслужбами, он сказал, что не знает, что в сумке, так как находился в шоковом состоянии. Бывший министр отметил, что, после того как оперативники попросили его открыть сумку «своим ключом», он сразу разобрался в ситуации. «Когда из сумки извлекли купюры в полиэтиленовых пакетах, я понял, что настойчивые просьбы Сечина приехать и задержание – все это заранее спланированная акция, провокация», – резюмировал Улюкаев. Он также отметил, что первый допрос был проведен без адвоката в нарушение законодательства.

Ранее сегодня адвокаты Улюкаева попросили вернуть его дело прокурорам, чтобы они устранили выявленные защитой противоречия, однако суд отказал в таком ходатайстве.

Добавим, что Сечин сегодня в четвертый раз не пришел на заседание суда по делу Улюкаева, ссылаясь на командировку в Рим. Ранее его представители заявляли, что глава «Роснефти» не сможет прийти в суд до конца 2017 года из-за плотного графика.

Как сообщал «Новый День», Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР считает взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Сам экс-министр назвал произошедшее провокацией со стороны спецслужб и Сечина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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