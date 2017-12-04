Обвинение запросило для Улюкаева 10 лет «строгача» и полмиллиарда рублей штрафа / Прокуратура сочла доказанной вину экс-министра в коррупции

Гособвинение в ходе прения сторон по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в крупном взяточничестве, потребовала приговорить бывшего главу МЭР к 10 годам строгого режима и взыскать с него штраф в размере 500 млн рублей. Также прокуратура просит запретить подсудимому в течение 10 лет занимать государственные и мунициальные должности и лишить его государственных наград и звания заслуженного экономиста. При этом обвинение призвало зачесть Улюкаеву в срок наказания время, которое он уже провел под домашним арестом во время следствия и суда. Экс-министра обвиняют по статье «Получение взятки», максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.

Ранее сегодня прокурор Борис Непорожный заявил в Замоскворецком суде Москвы, что вина Улюкаева в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина доказана в ходе судебного процесса. По его мнению, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, результатами экспертиз и другими доказательствами. Прокурор заявил, что в ходе следствия и судебного разбирательства достоверно установлено, что находясь на саммите БРИКС в Гоа во время игры в бильярд «Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину сумму взятки» за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефть» приобрести 50,08% «Башнефти», передает «Интерфакс». Прокурор также заявил, что версия Улюкаева, согласно которой он стал жертвой провокации и оговора со стороны Сечина, не выдерживает критики. Он считает, у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина не было оснований для этого.

Защита Улюкаева, в свою очередь, сочла голословным обвинение в адрес экс-министра в получении им взятки от Сечина. По словам адвоката бывшего главы Минэкономразвития Тимофея Гриднева, его подзащитный «не мог принимать решения по приватизации «Башнефти»», то есть он «не мог требовать взятки от Сечина за положительное заключение».

Как сообщал РИА «Новый День», Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года с поличным при выходе из офиса «Роснефти». На следующий день его поместили под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева в связи с утратой доверия.

Сечин в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов. Эти деньги СКР посчитал взяткой за заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». По утверждению защиты, Улюкаев был уверен, что в сумке было вино. Сам экс-министр назвал произошедшее провокацией со стороны спецслужб и Сечина. В ходе судебного заседания 27 ноября подсудимый обвинил руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в оговоре. По утверждению Улюкаева, Сечин, дав ложные показания, преследовал цель оговорить его. Экс-министр уверяет, что никогда не требовал у главы «Роснефти» взятку и «никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение».

Отметим, что показания главного свидетеля по делу Улюкаева, руководителя «Роснефти», в суде так и не прозвучали. Сечина четыре раза вызывали в суд, но все четыре раза игнорировал процесс, ссылаясь на плотный график.

После окончания прений суд предоставит Улюкаеву последнее слово, после чего судья объявит дату оглашения приговора. Ожидается, что приговор экс-министру будет оглашен на следующей неделе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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