В Истре обнаружен обезображенный труп пенсионерки без головы и предплечья

В Подмосковье обнаружен обезображенный труп 71-летней женщины без головы и предплечья. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
В ведомстве уточнили, что страшная находка была обнаружена 17 декабря в поселке Северный городского округа Истра. Тело лежало около забора трансформаторной будки. По предварительным данным, престарелая женщина погибла примерно пять суток назад.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств случившегося.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 19.12.17
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