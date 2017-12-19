В Истре обнаружен обезображенный труп пенсионерки без головы и предплечья

В Подмосковье обнаружен обезображенный труп 71-летней женщины без головы и предплечья. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что страшная находка была обнаружена 17 декабря в поселке Северный городского округа Истра. Тело лежало около забора трансформаторной будки. По предварительным данным, престарелая женщина погибла примерно пять суток назад.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств случившегося.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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