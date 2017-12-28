Полиция поймала стрелка с московской фабрики «Меньшевик»

Правоохранители задержали бывшего совладельца московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего накануне стрельбу на территории своего предприятия, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

По словам главы пресс-служба полицейского главка Юрия Титова, стрелка схватили «на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы». Его доставили в управление Следственного комитета для допроса и проведения других следственных действий.

Как сообщал «Новый День», утром 27 декабря Аверьянов вступил с нынешним руководством фабрики в перепалку, в ходе которой достал оружие и произвел несколько выстрелов, ранив охранника. От полученного ранения мужчина скончался. После этого злоумышленник забаррикадировался в здании фабрики, а затем скрылся с территории предприятия, бросив оружие. В полиции указали, что злоумышленник успел сбежать до выставления оцепления по периметру здания. В Москве объявили план «Сирена». По факту стрельбы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).

Отметим, что сам Аверьянов во время стрельбы успел пообщаться с журналистами. Он утверждал, что жертвой рейдерского захвата и вел оборонительную стрельбу. В Генпрокуратуре позже заявили, что Аверьянов действительно несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и полицию по поводу попыток отнять у него бизнес по поддельным документам. СКР пообещал разобраться в этой ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.17

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