Все-таки паяльная лампа: МВД Казахстана назвало причину пожара в автобусе с 52 погибшими

В МВД Казахстана назвали предварительную причину пожара в автобусе, в результате которого погибли 52 человека.

По данным ведомства, огонь вспыхнул из-за использования «бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса», что «подтверждается показаниями водителей и пассажиров». При этом в МВД полностью исключили «версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются».

Накануне замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобуса является, по всей видимости, несчастным случаем: «В ДТП не попадал, криминальных последствий не видим».

Ранее в Департаменте по ЧС Актюбинской области Казахстана заявляли, что причиной пожара в автобусе могло стало замыкание проводки.

Как сообщал «Новый День», автобус, в котором находились 55 пассажиров и два водителя, загорелся во время движения на 1068 км автодороги Самара – Шымкент в Актюбинской области утром в четверг, 18 января. Пятерым удалось выбраться из автобуса, остальные 52 человека погибли в огне. По данным властей Актюбинской области, все спасшиеся люди получили ожоги легкой степени тяжести и были доставлены в больницы Актобе. Жертвами трагедии стали граждане Узбекистана, ехавшие в Россию. Водителям – казастанцам – удалось спастись. Для расследования причин возгорания автобуса создана правительственная комиссия.

Накануне телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидца сообщил, что причиной пожара могла стать паяльная лампа, с помощью которой грелись пассажиры автобуса. По утверждению свидетеля, между несколькими пассажирами возник конфликт, один из них пнул емкость с бензином. В результате топливо выплеснулось из бутылки и попало на паяльную лампу. «Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», – рассказал мужчина.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

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