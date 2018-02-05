Упавшее дерево разбило автобус в Подмосковье, пострадал пассажир

В Подмосковье дерево упало на рейсовый автобус, пострадал один человек.

Происшествие случилось сегодня утром в Щелковском районе. Дерево упало под тяжестью снега на ехавший по дороге автобус и разбило одно из окон. В результате от разлетевшихся осколков пострадала одна из пассажирок, передает «РЕН ТВ». Осколки порезали девушке лицо.

Пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство, продолжив движение на других автобусах.

Отметим, что в минувшие выходные на столичный регион обрушился сильнейший за всю историю метеонаблюдений снегопад. По данным метеобюро Москвы, за два дня на Москву выпала 122% месячной нормы осадков, а высота сугробов к утру понедельника выросла до 43 сантиметров. По данным московских властей, в результате непогоды погиб один человек (на мужчину упало дерево), еще 5 пострадали. Под тяжестью мокрого снега упало более 2 тысяч деревьев, на дорогах образовались заносы. В понедельник снегопад продолжится, но осадки будут менее интенсивными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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