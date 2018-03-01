Тверского серийного педофила отправили в колонию на 13 лет

Суд признал 52-летнего жителя Тверской области виновным в совершении на протяжении 5 лет действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Как сообщили в Следственном комитете России, злоумышленник признан виновным в совершении 6 эпизодов преступлений (п.«б» ч.4 ст.132, ч.2 ст.135 УК РФ).

Изначально в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Твери. Она сообщила о факте совершения иных действий сексуального характера в отношении ее малолетней дочери. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе следствия оперативники установили причастность к совершению данного преступления 52-летнего жителя Калининского района Тверской области. Он был задержан.

Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2016 года осужденный, находясь на территории Твери, увидел одиноко идущую по улице девочку. Сопроводив ее до дома, с разрешения ребенка, зашел за ней в квартиру, где, представляясь работником санэпидстанции, под предлогом осмотра малолетней на предмет эпидемии «чесотки», попросил потерпевшую показать свои обнаженные подмышки и колени. Сфотографировав интимные части тела девочки, мужчина покинул место происшествия. Также в ходе следствия была установлена его причастность к совершению в период с 2012 по 2017 года еще пяти аналогичных преступлений в отношении малолетних жительниц Твери.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение у психиатра.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 01.03.18

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